Die DevOps-Ingenieur-Vergütung in Switzerland bei Swisscom reicht von CHF 124K pro year für Software Engineer bis CHF 155K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Switzerland beläuft sich auf CHF 138K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swisscoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
