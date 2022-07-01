Unternehmensverzeichnis
TDS
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

TDS Gehälter

TDSs Gehaltsbereich reicht von $44,765 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $140,700 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TDS. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $87K

Full-Stack-Softwareentwickler

Buchhalter
$70.2K
Kundenservice
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenwissenschaftler
$51.2K
Vertrieb
$141K
Risikokapitalgeber
$56.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei TDS ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $140,700. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TDS beträgt $63,444.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für TDS gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • T-Mobile
  • Verizon
  • Harmonic
  • Viasat
  • AT&T
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen