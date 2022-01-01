Unternehmensverzeichnis
TELUS
TELUS Gehälter

TELUS's Gehaltsbereich reicht von $10,107 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $135,281 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TELUS. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Machine-Learning-Ingenieur

DevOps-Ingenieur

Produktmanager
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktdesigner
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-Designer

Data Scientist
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Software Engineering Manager
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programmmanager
Median $85K
Business Analyst
Median $56.2K
Cybersicherheitsanalyst
Median $76.8K
Datenanalyst
Median $37.1K
Data Science Manager
Median $110K
Lösungsarchitekt
Median $129K

Datenarchitekt

Unternehmensberater
Median $95.6K
Geschäftsbetrieb
$101K
Business Operations Manager
$96.9K
Geschäftsentwicklung
$99.3K
Stabschef
$92.6K
Texter
$88.4K
Kundenservice
$10.1K
Finanzanalyst
$76.8K
Hardware-Ingenieur
$75.2K
Personalwesen
$66.4K
Informationstechnologe (IT)
$11.6K
Marketing-Betrieb
$104K
Maschinenbauingenieur
$72.9K
Produktdesign-Manager
$107K
Projektmanager
$14.5K
Vertrieb
$55.4K
Technischer Programm-Manager
$89.6K
Vertrauen und Sicherheit
$41.7K
UX-Forscher
$88.2K
