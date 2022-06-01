Unternehmensverzeichnis
STR
STR Gehälter

STRs Gehaltsbereich reicht von $143,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $205,774 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von STR. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $145K

Forschungswissenschaftler

Datenwissenschaftler
Median $160K
Maschinenbauingenieur
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Projektmanager
$206K
Lösungsarchitekt
$196K

Cloud Security Architect

Die bestbezahlte Position bei STR ist Projektmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $205,774. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei STR beträgt $160,000.

