STR Gehälter

STRs Gehaltsbereich reicht von $143,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $205,774 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von STR . Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025