Sigmoid Gehälter

Sigmoid's Gehaltsbereich reicht von $22,403 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $70,369 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Sigmoid. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $22.4K

Dateningenieur

Data Scientist
Median $38.9K
Datenanalyst
$23K

Data Science Manager
$65.1K
Software Engineering Manager
$70.4K
FAQ

The highest paying role reported at Sigmoid is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $70,369. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sigmoid is $38,939.

