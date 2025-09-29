Unternehmensverzeichnis
ServiceTitan
ServiceTitan Technischer Redakteur Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Redakteur-Gesamtvergütung in United States bei ServiceTitan reicht von $127K bis $178K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceTitans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$138K - $167K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$127K$138K$167K$178K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei ServiceTitan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Redakteur bei ServiceTitan in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $177,625. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ServiceTitan für die Position Technischer Redakteur in United States beträgt $127,094.

