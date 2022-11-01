SEI Investments Gehälter

SEI Investmentss Gehaltsbereich reicht von $24,556 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $155,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SEI Investments . Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025