Sandvine Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Sandvine reicht von ₹1.29M pro year für Software Engineer I bis ₹2.03M pro year für Senior Software Engineer I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹1.65M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sandvines Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Sandvine in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,753,376. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sandvine für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹1,569,893.

