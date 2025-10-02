Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Sandvine reicht von ₹1.29M pro year für Software Engineer I bis ₹2.03M pro year für Senior Software Engineer I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹1.65M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sandvines Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
