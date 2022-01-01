Unternehmensverzeichnis
Replicated
Replicated Gehälter

Replicateds Gehaltsbereich reicht von $170,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $245,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende.

Software-Ingenieur
Median $170K
Vertriebsingenieur
$216K
Software-Engineering-Manager
$245K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Replicated unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.04% pro Periode)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.04% pro Periode)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (1.04% pro Periode)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Replicated ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $245,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Replicated beträgt $215,761.

