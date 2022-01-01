Unternehmensverzeichnis
PathAI
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

PathAI Gehälter

PathAI's Gehaltsbereich reicht von $109,450 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $411,045 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PathAI. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Machine-Learning-Ingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $170K
Biomedizintechniker
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Scientist
Median $210K
Produktdesigner
$109K
Vertrieb
$255K
Software Engineering Manager
$411K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā PathAI, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $411,045. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā PathAI, ir $187,750.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für PathAI gefunden

Verwandte Unternehmen

  • HackerOne
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • ExtraHop
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen