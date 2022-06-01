Unternehmensverzeichnis
RELEX Solutions
RELEX Solutions Gehälter

RELEX Solutionss Gehaltsbereich reicht von $54,378 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $195,840 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $72.6K

Full-Stack-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Manager für Geschäftsabläufe
$142K
Kundenservice
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Datenanalyst
$54.4K
Produktdesign-Manager
$83.8K
Produktmanager
$99.4K
Projektmanager
$120K
Vertrieb
$158K
Vertriebsingenieur
$196K
Software-Engineering-Manager
$83.3K
Lösungsarchitekt
$116K
Technischer Programmmanager
$69.9K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei RELEX Solutions ist Vertriebsingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $195,840. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei RELEX Solutions beträgt $107,890.

