Qualtrics
Qualtrics UX-Forscher Gehälter

Die UX-Forscher-Vergütung in United States bei Qualtrics beträgt $145K pro year für L4. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Qualtricss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$139K - $161K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$122K$139K$161K$177K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Qualtrics unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a UX-Forscher at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $177,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the UX-Forscher role in United States is $122,180.

