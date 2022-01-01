Unternehmensverzeichnis
Palantir
Palantir Gehälter

Palantirs Gehaltsbereich reicht von $77,113 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $408,000 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Palantir. Zuletzt aktualisiert: 8/26/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $255K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Forward Deployed Software Engineer

Geschäftsentwicklung
Median $150K
Technischer Programmmanager
Median $205K

Produktmanager
Median $200K
Lösungsarchitekt
Median $177K
Datenwissenschaftler
Median $183K
Produktdesigner
Median $175K
Programmmanager
Median $180K
Projektmanager
Median $150K
Software-Engineering-Manager
Median $300K
Buchhalter
$126K

Technischer Buchhalter

Verwaltungsassistent
$77.1K
Geschäftsabläufe
$241K
Business-Analyst
$141K
Unternehmensentwicklung
$132K
Personalwesen
$104K
Informationstechnologe (IT)
$408K
Recht
$255K
Unternehmensberater
$164K
Marketing
$134K
Produktdesign-Manager
$302K
Personalvermittler
$165K
Vertrieb
$137K
Vertriebsingenieur
$147K
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Palantir unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (1.67% monatlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (1.67% monatlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Palantir unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Palantir unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Palantir ist Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $408,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Palantir beträgt $170,357.

