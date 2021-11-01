PT Pertamina Gehälter

PT Pertaminas Gehaltsbereich reicht von $2,731 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $9,766 für einen Maschinenbauingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PT Pertamina . Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025