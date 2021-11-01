Unternehmensverzeichnis
PT Pertamina
PT Pertamina Gehälter

PT Pertaminas Gehaltsbereich reicht von $2,731 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $9,766 für einen Maschinenbauingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von PT Pertamina. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Grafikdesigner
$9.7K
Maschinenbauingenieur
$9.8K
Projektmanager
$2.7K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei PT Pertamina ist Maschinenbauingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $9,766. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei PT Pertamina beträgt $9,660.

