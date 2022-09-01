Unternehmensverzeichnis
Precision Castparts
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Precision Castparts mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Website
    1953
    Gründungsjahr
    1,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $1B-$10B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Precision Castparts gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Square
    • Google
    • Roblox
    • Microsoft
    • Lyft
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen