Pandora
Pandora Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Panama bei Pandora reicht von PAB 39.5K bis PAB 55.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Pandoras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pandora unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Pandora in Panama liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PAB 55,252. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pandora für die Position Datenanalyst in Panama beträgt PAB 39,534.

Weitere Ressourcen