Unternehmensverzeichnis
Grubhub
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Grubhub Gehälter

Grubhub's Gehaltsbereich reicht von $19,632 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $320,000 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Grubhub. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Site Reliability Engineer

Produktmanager
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Software Engineering Manager
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Scientist
Median $150K
Business Analyst
Median $95K
Datenanalyst
Median $140K
Data Science Manager
Median $185K
Buchhalter
$126K
Geschäftsbetrieb
$296K
Business Operations Manager
$125K
Finanzanalyst
$87.6K
Personalwesen
$74.6K
Marketing
$51K
Marketing-Betrieb
$103K
Partnermanager
$115K
Produktdesigner
$19.6K
Programmmanager
$160K
Recruiter
$101K
Vertrieb
$128K
Lösungsarchitekt
$85.6K

Datenarchitekt

Technischer Programm-Manager
$101K
UX-Forscher
$98K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

40%

JAHR 1

30%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Grubhub unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 40% wird erworben im 1st-JAHR (40.00% jährlich)

  • 30% wird erworben im 2nd-JAHR (7.50% vierteljährlich)

  • 15% wird erworben im 3rd-JAHR (3.75% vierteljährlich)

  • 15% wird erworben im 4th-JAHR (3.75% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Grubhub unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Grubhub je Voditelj softverskog inženjerstva s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $320,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Grubhub je $127,379.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Grubhub gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen