Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Unternehmensanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensanalyst-Gesamtvergütung in China bei Panda Restaurant Group reicht von CN¥101K bis CN¥138K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Panda Restaurant Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CN¥108K - CN¥131K
China
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Panda Restaurant Group?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensanalyst bei Panda Restaurant Group in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥138,016. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Panda Restaurant Group für die Position Unternehmensanalyst in China beträgt CN¥101,133.

