Einzelne Datenpunkte anzeigen
Otter.ai is a Los Altos, California-based technology company that develops speech to text transcription and translation applications using artificial intelligence and machine learning.
Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren →
Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.
Empfohlene Stellenangebote
Ähnliche Unternehmen
Weitere Ressourcen