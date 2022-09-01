Unternehmensverzeichnis
Otter.ai
Top-Einblicke
    • Über uns

    Otter.ai is a Los Altos, California-based technology company that develops speech to text transcription and translation applications using artificial intelligence and machine learning.

    https://otter.ai
    Website
    2016
    Gründungsjahr
    90
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Weitere Ressourcen