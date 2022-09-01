Otter.ai Gehälter

Otter.ais Gehaltsbereich reicht von $183,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Grafikdesigner am unteren Ende bis $200,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Otter.ai . Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025