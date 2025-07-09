Minsait Gehälter

Minsaits Gehaltsbereich reicht von $23,619 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $48,536 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Minsait . Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025