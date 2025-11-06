Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Microsoft reicht von ₹2.64M pro year für 59 bis ₹25.64M pro year für 80. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹4.56M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
₹2.64M
₹1.78M
₹712K
₹150K
60
₹3.16M
₹2.07M
₹923K
₹164K
SDE II
₹4.18M
₹2.79M
₹1.15M
₹241K
62
₹5.75M
₹3.77M
₹1.68M
₹302K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
Sometimes a 5 year schedule
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
Sometimes a 5 year schedule
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
Sometimes a 5 year schedule
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Sometimes a 5 year schedule
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen
iOS-Entwickler
Frontend Software-Entwickler
Machine Learning Engineer
Backend Software-Entwickler
Full-Stack Software-Entwickler
Netzwerk-Ingenieur
Quality Assurance (QA) Software-Entwickler
Dateningenieur
Production Software-Entwickler
Security Software-Entwickler
DevOps Engineer
Site Reliability Engineer
Crypto Engineer
Virtual Reality Software-Entwickler
Systemingenieur
Videospiel-Software-Entwickler
Developer Advocate
Wissenschaftler
KI-Forscher
KI-Ingenieur