Unternehmensverzeichnis
Metro
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen
Top Einblicke
  • Tragen Sie etwas Einzigartiges über Metro bei, das anderen helfen könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamauswahl, einzigartige Kultur, etc.).
    • Über

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Website
    1947
    Gründungsjahr
    95,000
    # Mitarbeiter
    $10B+
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Jobs

      Keine empfohlenen Jobs für Metro gefunden

    Verwandte Unternehmen

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Spotify
    • PayPal
    • LinkedIn
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Andere Ressourcen