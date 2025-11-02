Unternehmensverzeichnis
Mercari
Mercari Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Japan bei Mercari beträgt ¥32.71M pro year für MG6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Japan beläuft sich auf ¥16.36M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Mercari in Japan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥35,846,073. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercari für die Position Software-Engineering-Manager in Japan beträgt ¥17,718,322.

