Kaseya Gehälter

Kaseyas Gehaltsbereich reicht von $40,778 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Lösungsarchitekt am unteren Ende bis $105,440 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kaseya. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack-Softwareentwickler

Vertrieb
Median $80K

Account Manager

Produktmanager
Median $105K

Kundenservice
$42.2K
Personalwesen
$88.2K
Unternehmensberater
$96.6K
Produktdesigner
$95.5K
Projektmanager
$71.6K
Software-Engineering-Manager
$78.3K
Lösungsarchitekt
$40.8K
