Die Software-Ingenieur-Vergütung in Poland bei Kaseya reicht von PLN 255K pro year für Software Engineer 2 bis PLN 291K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Poland beläuft sich auf PLN 265K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Kaseyas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
