Intapp
Intapp Information Technologist (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Information Technologist (IT)-Gesamtvergütung bei Intapp reicht von $200K bis $280K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intapps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$216K - $251K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$200K$216K$251K$280K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Intapp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

