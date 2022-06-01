Unternehmensverzeichnis
Intapp
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Intapp Gehälter

Intapp's Gehaltsbereich reicht von $72,507 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $233,825 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Intapp. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Produktdesigner
Median $108K
Produktmanager
Median $144K
Buchhalter
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informationstechnologe (IT)
$234K
Marketing
$102K
Produktdesign-Manager
$95.5K
Projektmanager
$164K
Vertrieb
$120K
Software-Ingenieur
$119K
Software Engineering Manager
$129K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Intapp unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Intapp gemeldet wurde, ist Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $233,825. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Intapp gemeldet wurde, beträgt $119,799.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Intapp gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen