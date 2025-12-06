Unternehmensverzeichnis
Illumina
Illumina Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Illumina reicht von $244K bis $342K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Illuminas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$264K - $307K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$244K$264K$307K$342K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Illumina unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Datenarchitekt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Illumina in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $341,530. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Illumina für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $243,950.

