Danaher Gehälter

Danaher's Gehaltsbereich reicht von $36,717 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software Engineering Manager in India am unteren Ende bis $218,500 für einen Produktmanager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Danaher. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Produktmanager
Median $219K
Maschinenbauingenieur
Median $115K
Buchhalter
$217K

Biomedizintechniker
$88.3K
Business Analyst
$106K
Geschäftsentwicklung
$137K
Data Science Manager
$149K
Data Scientist
$195K
Finanzanalyst
$151K
Hardware-Ingenieur
$64.9K
Personalwesen
$142K
Informationstechnologe (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optikingenieur
$181K
Produktdesigner
$141K
Projektmanager
$115K
Vertrieb
$78.3K
Software Engineering Manager
$36.7K
Lösungsarchitekt
$60.1K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Danaher unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

El rol con mayor salario reportado en Danaher es Produktmanager con una compensación total anual de $218,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Danaher es $137,460.

