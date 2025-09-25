Unternehmensverzeichnis
Holt's Cigar Company
Holt's Cigar Company Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Holt's Cigar Company reicht von $113K bis $155K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Holt's Cigar Companys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$123K - $146K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$113K$123K$146K$155K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Was sind die Karrierestufen bei Holt's Cigar Company?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Holt's Cigar Company in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Holt's Cigar Company für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $113,400.

Weitere Ressourcen