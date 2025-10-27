Unternehmensverzeichnis
HNTB
HNTB Bauingenieur Gehälter

Das mittlere Bauingenieur-Vergütungspaket in United States bei HNTB beläuft sich auf $90K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für HNTBs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Median-Paket
company icon
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Gesamt pro Jahr
$90K
Stufe
Mid
Grundgehalt
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei HNTB?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Bauingenieur bei HNTB in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $115,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei HNTB für die Position Bauingenieur in United States beträgt $90,000.

Weitere Ressourcen