Hipcamp
Hipcamp Gehälter

Hipcamps Gehaltsbereich reicht von $168,504 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $907,515 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hipcamp. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $170K
Business-Analyst
$177K
Datenwissenschaftler
$175K

Personalwesen
$366K
Produktdesigner
$169K
Produktmanager
$212K
Software-Engineering-Manager
$908K
FAQ

Mediánová ročná celková odmena v Hipcamp je $176,880.

