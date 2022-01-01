Unternehmensverzeichnis
Henkel
Henkel Gehälter

Henkels Gehaltsbereich reicht von $14,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $129,350 für einen Maschinenbauingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Henkel. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $107K
Business-Analyst
$62.7K
Chemieingenieur
$93K

Datenanalyst
$119K
Datenwissenschaftler
$48.4K
Finanzanalyst
$70.5K
Investmentbanker
$77.4K
Werkstoffingenieur
$74.6K
Maschinenbauingenieur
$129K
Produktdesigner
$94.1K
Produktmanager
$70.2K
Projektmanager
$102K
Vertrieb
$14.2K
Risikokapitalgeber
$68.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Henkel ist Maschinenbauingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $129,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Henkel beträgt $76,005.

