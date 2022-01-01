Unternehmensverzeichnis
SAP
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

SAP Gehälter

SAPs Gehaltsbereich reicht von $23,270 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Werbetexter am unteren Ende bis $487,550 für einen Manager für Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SAP. Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Production Software-Entwickler

DevOps Engineer

KI-Ingenieur

Produktdesigner
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-Designer

Vertrieb
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Account Executive

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datenwissenschaftler
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktmanager
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Lösungsarchitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Datenarchitekt

Cloud-Architekt

Software-Engineering-Manager
Median $78.4K
Unternehmensberater
Median $82.5K
Projektmanager
Median $143K
Customer Success
Median $128K
Technischer Programmmanager
Median $120K
Personalwesen
Median $57.7K
Vertriebsingenieur
Median $114K
Unternehmensanalyst
Median $74.9K
Informationstechnologe (IT)
Median $82.8K
Buchhalter
$39.1K
Verwaltungsassistent
$74.5K
Geschäftsabläufe
$162K
Manager für Geschäftsabläufe
$488K
Geschäftsentwicklung
$40.9K
Stabschef
$160K
Werbetexter
$23.3K
Kundenservice
$76.5K
Kundenservice-Operations
$53.8K
Datenanalyst
$110K
Data-Science-Manager
$238K
Facility-Manager
$80K
Grafikdesigner
$104K
Hardware-Ingenieur
$136K
Rechtsabteilung
$271K
Produktdesign-Manager
$296K
Programmmanager
$128K
Personalvermittler
$199K
Revenue Operations
$95.2K
Cybersicherheitsanalyst
$81.1K
Gesamtvergütung
$83.3K
UX-Forscher
$95.3K
Risikokapitalgeber
$121K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei SAP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)

20%

JAHR 1

40%

JAHR 2

40%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei SAP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (40.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (40.00% jährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei SAP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei SAP ist Manager für Geschäftsabläufe at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $487,550. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SAP beträgt $114,363.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für SAP gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen