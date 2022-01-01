SAP Gehälter

SAPs Gehaltsbereich reicht von $23,270 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Werbetexter am unteren Ende bis $487,550 für einen Manager für Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SAP. Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.4%
JAHR 3
Bei SAP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)
20%
JAHR 1
40%
JAHR 2
40%
JAHR 3
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
34%
JAHR 3
Bei SAP unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)
34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)
