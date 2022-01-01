Unternehmensverzeichnis
Gilead Sciences
Gilead Sciences Gehälter

Gilead Sciencess Gehaltsbereich reicht von $89,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $349,238 für einen Unternehmensentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Gilead Sciences. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $140K
Datenwissenschaftler
Median $223K
Finanzanalyst
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programmmanager
Median $212K
Projektmanager
Median $178K
Business-Analyst
Median $263K
Informationstechnologe (IT)
Median $220K
Produktmanager
Median $170K
Software-Engineering-Manager
Median $295K
Biomedizintechniker
$151K
Unternehmensentwicklung
$349K
Data-Science-Manager
$208K
Recht
$291K
Unternehmensberater
$156K
Marketing-Operations
$141K
Produktdesigner
$203K
Produktdesign-Manager
$182K
Cybersicherheitsanalyst
$182K
Lösungsarchitekt
$254K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$244K
Risikokapitalgeber
$89.6K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Gilead Sciences unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

