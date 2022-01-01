Unternehmensverzeichnis
Regeneron
Regeneron Gehälter

Regenerons Gehaltsbereich reicht von $75,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Biomedizintechniker am unteren Ende bis $238,085 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Regeneron. Zuletzt aktualisiert: 10/24/2025

Datenwissenschaftler
Median $210K
Biomedizintechniker
Median $75K
Software-Ingenieur
Median $105K

Regelungstechniker
$89.6K
Datenanalyst
$109K
Data-Science-Manager
$199K
Elektroingenieur
$117K
Gründer
$96.5K
Maschinenbauingenieur
$111K
Produktmanager
$199K
Programmmanager
$181K
Lösungsarchitekt
$238K
Risikokapitalgeber
$184K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Regeneron ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $238,085. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Regeneron beträgt $117,316.

