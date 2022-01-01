General Motors Gehälter

General Motorss Gehaltsbereich reicht von $44,446 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensberater am unteren Ende bis $277,400 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von General Motors . Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025