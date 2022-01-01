Unternehmensverzeichnis
General Motors
General Motors Gehälter

General Motorss Gehaltsbereich reicht von $44,446 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensberater am unteren Ende bis $277,400 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobile Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Systemingenieur

Forschungswissenschaftler

Datenwissenschaftler
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardware-Ingenieur
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Embedded-Hardware-Ingenieur

Maschinenbauingenieur
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Fertigungsingenieur

CAE-Ingenieur

Produktmanager
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktdesigner
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX-Designer

Lösungsarchitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Datenarchitekt

Cloud-Architekt

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Business-Analyst
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informationstechnologe (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Software-Engineering-Manager
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Technischer Programmmanager
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektmanager
L6 $114K
L7 $143K
Programmmanager
L6 $128K
L7 $160K
Finanzanalyst
L5 $98.9K
L6 $110K
Regelungstechniker
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Personalvermittler
Median $200K
Geschäftsentwicklung
Median $148K
Datenanalyst
Median $123K
Buchhalter
Median $100K

Technischer Buchhalter

Cybersicherheitsanalyst
Median $100K
Data-Science-Manager
Median $200K
Grafikdesigner
Median $135K
Personalwesen
Median $102K
Vertrieb
Median $100K
Verwaltungsassistent
$60.5K
Manager für Geschäftsabläufe
$225K
Unternehmensentwicklung
$86.2K
Kundenservice
$135K
Elektroingenieur
$137K
Recht
$116K
Unternehmensberater
$44.4K
Marketing-Operations
$89.6K
Werkstoffingenieur
$213K
Optikingenieur
$198K
UX-Forscher
$149K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei General Motors unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei General Motors ist Software-Engineering-Manager at the L9 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $277,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei General Motors beträgt $130,446.

