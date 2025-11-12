Unternehmensverzeichnis
Die Cloud-Architekt-Vergütung in United States bei Fidelity Investments reicht von $82.7K pro year für L3 bis $256K pro year für L7. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$82.7K
$76.4K
$0
$6.3K
L4
$128K
$118K
$0
$9.3K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cloud-Architekt bei Fidelity Investments in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $301,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fidelity Investments für die Position Cloud-Architekt in United States beträgt $118,000.

