Fidelity Investments Cloud-Architekt Gehälter

Die Cloud-Architekt-Vergütung in United States bei Fidelity Investments reicht von $82.7K pro year für L3 bis $256K pro year für L7. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien ( /yr ) Bonus L3 $82.7K $76.4K $0 $6.3K L4 $128K $118K $0 $9.3K L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Fidelity Investments ?

