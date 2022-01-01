Unternehmensverzeichnis
Fidelity Investments
Fidelity Investments Gehälter

Fidelity Investmentss Gehaltsbereich reicht von $7,960 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $446,667 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fidelity Investments. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Software-Ingenieur
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobile Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Site Reliability Engineer

Krypto-Ingenieur

Systemingenieur

Datenwissenschaftler
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktmanager
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Software-Engineering-Manager
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Business-Analyst
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informationstechnologe (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Lösungsarchitekt
L6 $166K
L7 $233K

Datenarchitekt

Cloud-Architekt

Cloud Security Architect

Finanzanalyst
L3 $69.6K
L6 $138K
Kundenservice
Median $60K
Produktdesigner
L4 $105K
L5 $140K

UX-Designer

Datenanalyst
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Unternehmensberater
Median $160K
Projektmanager
Median $163K
Data-Science-Manager
Median $250K
Marketing
Median $155K
Programmmanager
Median $192K
Cybersicherheitsanalyst
Median $138K
Vertrieb
Median $96K
UX-Forscher
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Technischer Programmmanager
Median $98K
Risikokapitalgeber
Median $185K

Principal

Buchhalter
$102K

Technischer Buchhalter

Verwaltungsassistent
$60.2K
Geschäftsabläufe
$69.2K
Elektroingenieur
$398K
Personalwesen
$8K
Produktdesign-Manager
$234K
Personalvermittler
$70.4K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Fidelity Investments ist Software-Ingenieur at the L9|VP Software Engineering level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $446,667. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fidelity Investments beträgt $157,072.

