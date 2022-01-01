Unternehmensverzeichnis
Vanguard Gehälter

Vanguards Gehaltsbereich reicht von $50,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success am unteren Ende bis $348,250 für einen Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vanguard. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Datenwissenschaftler
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktmanager
Median $142K

Produktdesigner
Median $120K

UX-Designer

Datenanalyst
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektmanager
Median $128K
Software-Engineering-Manager
Median $195K
Buchhalter
Median $103K

Technischer Buchhalter

UX-Forscher
Median $128K
Finanzanalyst
Median $85K
Informationstechnologe (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Lösungsarchitekt
Median $200K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Technischer Programmmanager
Median $200K
Geschäftsabläufe
$348K
Business-Analyst
$144K
Kundenservice
$137K
Customer Success
$50.3K
Personalwesen
$74.2K
Recht
$101K
Unternehmensberater
$249K
Marketing-Operations
$131K
Programmmanager
$216K
Vertrieb
$55.7K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Vanguard ist Geschäftsabläufe at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $348,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Vanguard beträgt $134,989.

