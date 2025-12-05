Unternehmensverzeichnis
FD Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Risikokapitalgeber

  • Alle Risikokapitalgeber-Gehälter

FD Technologies Risikokapitalgeber Gehälter

Die durchschnittliche Risikokapitalgeber-Gesamtvergütung in United States bei FD Technologies reicht von $109K bis $152K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für FD Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$117K - $138K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$109K$117K$138K$152K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Risikokapitalgeber Einträges bei FD Technologies um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei FD Technologies?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Risikokapitalgeber Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Risikokapitalgeber bei FD Technologies in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $152,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei FD Technologies für die Position Risikokapitalgeber in United States beträgt $109,200.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für FD Technologies gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.