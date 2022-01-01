Unternehmensverzeichnis
11:FS
11:FS Gehälter

11:FS's Gehaltsbereich reicht von $79,395 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $99,494 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 11:FS. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Data Scientist
$98K
Produktmanager
$99.5K
Software-Ingenieur
$79.4K

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei 11:FS gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $99,494. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei 11:FS gemeldet wurde, beträgt $98,000.

Andere Ressourcen