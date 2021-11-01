Unternehmensverzeichnis
Excella
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Excella Gehälter

Excella's Gehaltsbereich reicht von $78,390 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $185,925 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Excella. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $102K
Business Analyst
$78.4K
Data Scientist
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Unternehmensberater
$186K
Produktdesigner
$95.5K
Software Engineering Manager
$183K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Excella gemeldet wurde, ist Unternehmensberater at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,925. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Excella gemeldet wurde, beträgt $129,893.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Excella gefunden

Verwandte Unternehmen

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen