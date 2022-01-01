Ultimate Software Gehälter

Ultimate Softwares Gehaltsbereich reicht von $70,745 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $189,945 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ultimate Software . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025