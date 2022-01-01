Unternehmensverzeichnis
Ultimate Software
Ultimate Software Gehälter

Ultimate Softwares Gehaltsbereich reicht von $70,745 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $189,945 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ultimate Software. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $110K
Business-Analyst
$99.5K
Datenwissenschaftler
$190K

Informationstechnologe (IT)
$70.7K
Produktdesigner
$76.9K
Produktmanager
$184K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ultimate Software ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $189,945. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ultimate Software beträgt $104,875.

