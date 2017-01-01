Unternehmensverzeichnis
Eptisa
    Eptisa is a global engineering and consultancy firm with over 60 years of experience, specializing in innovative solutions for sustainable development across various sectors in 55 countries.

    eptisa.com
    Website
    1956
    Gründungsjahr
    1,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

