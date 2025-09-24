Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in Romania bei Endava beläuft sich auf RON 298K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Endavas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***