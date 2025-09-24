Unternehmensverzeichnis
Endava
Endava Lösungsarchitekt Gehälter

Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in Romania bei Endava beläuft sich auf RON 298K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Endavas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Median-Paket
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Gesamt pro Jahr
RON 298K
Stufe
Senior Solution Architect
Grundgehalt
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bonus
RON 0
Jahre im Unternehmen
21 Jahre
Jahre Erfahrung
23 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Endava?

RON 712K

Neueste Gehaltsangaben
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Endava in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 432,961. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Endava für die Position Lösungsarchitekt in Romania beträgt RON 261,054.

Weitere Ressourcen