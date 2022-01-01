Unternehmensverzeichnis
CI&T
CI&T Gehälter

CI&Ts Gehaltsbereich reicht von $17,078 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $121,295 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $26.6K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Lösungsarchitekt
Median $33.9K
Datenanalyst
$20.2K

Datenwissenschaftler
$17.1K
Personalwesen
$95.1K
Produktdesign-Manager
$121K
Produktmanager
$42.2K
Projektmanager
$42K
Personalvermittler
$22.6K
