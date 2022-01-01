CI&T Gehälter

CI&Ts Gehaltsbereich reicht von $17,078 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $121,295 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CI&T . Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025