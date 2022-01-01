Unternehmensverzeichnis
DraftKings
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

DraftKings Gehälter

DraftKings's Gehaltsbereich reicht von $86,028 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter am unteren Ende bis $302,625 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DraftKings. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Dateningenieur

Site Reliability Engineer

Software Engineering Manager
L7 $249K
L6 $303K
Produktmanager
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Business Analyst
Median $112K
Data Scientist
Median $175K
Datenanalyst
Median $90K
Produktdesigner
Median $148K
Data Science Manager
$265K
Finanzanalyst
$159K
Marketing
$124K
Programmmanager
$92.5K
Recruiter
$86K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei DraftKings unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei DraftKings gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the L6 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $302,625. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei DraftKings gemeldet wurde, beträgt $175,000.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für DraftKings gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen