Continental Lösungsarchitekt Gehälter

Die Lösungsarchitekt-Vergütung in India bei Continental beträgt ₹2.61M pro year für Solution Architect. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Continentals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹2.19M - ₹2.57M India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹1.91M ₹2.19M ₹2.57M ₹2.73M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Continental ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.