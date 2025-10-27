Unternehmensverzeichnis
Continental
Continental Lösungsarchitekt Gehälter

Die Lösungsarchitekt-Vergütung in India bei Continental beträgt ₹2.61M pro year für Solution Architect. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Continentals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹2.19M - ₹2.57M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Was sind die Karrierestufen bei Continental?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Continental in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,731,936. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Continental für die Position Lösungsarchitekt in India beträgt ₹1,914,690.

